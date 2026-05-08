6月5日に公開される映画『シラート』の本予告が公開された。 参考：『シラート』砂漠で絶叫する父などを捉えた場面写真公開オリベル・ラシェ監督の声明も 第98回アカデミー賞にて音響賞と国際長編映画賞の2部門にノミネート本作は、失踪した娘を探すため、父と息子が砂漠のレイブパーティに参加することから始まる物語。プロデューサーにはペドロ・アルモドバルが名を連ね、『