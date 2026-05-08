なにわ男子が、6月17日にリリースするニューアルバム『ND5』の収録曲「ビーマイベイベー」を、本日5月8日に先行配信した。 （関連：なにわ男子＆M!LK、同日発売シングルに集まる注目交流深い両グループの魅力が詰まった“愛情”あふれる2曲に） 本楽曲は、6月5日に公開される高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌。熱い恋心をロックサウンドに乗せた“絶好調ラブソング”で、