サンリオキャラクターズのポムポムプリンと「『ブレンディ』ポーション」がコラボレーションした体験型ポップアップイベント「ポムポムポーションCAFE」が、5月21日（木）から5月24日（日）までの4日間限定で、東京・六本木にある六本木ヒルズカフェにて開催される。【写真】3種のアイスドリンクから選べる！カフェメニュー■事前予約制今回開催される「ポムポムポーションCAFE」は、カフェの店長となったポムポムプリンと一