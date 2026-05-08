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■台風5号(ハグピート) 【画像】台風進路、今後の全国の天気を地方ごとに 2026年5月8日9時45分発表気象庁 8日9時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 カロリン諸島中心位置 北緯8度00分 (8.0度)東経140度05分 (140.1度)進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)中心気圧 998 hPa中心