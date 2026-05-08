マインツで躍動を続けているMF佐野海舟は、今夏の強豪クラブ移籍が濃厚視されている。そんななか、マインツのスポーツディレクターを務めるクリスティアン・ハイデル氏が日本代表ボランチについて注目の発言をした。ドイツメディア『LIGAINSIDER』が伝えている。「佐野海舟は並外れたサッカー選手だ。誰かを不快にさせるつもりはないが、これまで彼のような選手はここにいなかった」生放送番組『05インサイド』でそう評した