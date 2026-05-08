りそなグループBリーグチャンピオンシップ。 長崎ヴェルカは、7日にホームでアルバルク東京との準々決勝GAME1に臨み逆転勝利を収めました。 日本一をかけ2戦先勝方式で争うBリーグチャンピオンシップ。 第1クオーター、ヴェルカはイ ヒョンジュンのスリーポイントシュートで先制するとブラントリーのダンクでハピネスアリーナを沸かせるなど、第1クオー