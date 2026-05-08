株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が7日、自身のXを更新。優待券を使い購入した本がネット上で話題になっている。【画像】50万円を50億円に増やした！桐谷さんが購入した本定期的に保有株や優待券を紹介している桐谷さんは今回、「ブックオフの優待は、100株を長期保有すると2500円の優待券が貰えます。私は680円で100株買ったので配当と優待だけで元は取ってます」と持ち株を報告。