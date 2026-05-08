高市首相は8日の参議院本会議で、去年の自民党総裁選挙や今年の衆議院選挙で高市氏の陣営がSNSの匿名アカウントで対立候補などを批判していたとする一部週刊誌の報道について「一切行っていないと報告を受けている」と否定しました。「週刊文春」は、高市氏の陣営が去年の自民党総裁選挙や今年の衆議院選挙で、SNSの匿名アカウントを使い、対立候補や野党幹部らを批判する動画を組織的に投稿していたと報じています。8日の参議院本