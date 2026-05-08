タレントの薬丸裕英（60）が6日、自身のブログを更新し「三男が大学・次女が高校を卒業」したことを報告した。【写真】「アメリカの卒業式といえばキャップ＆ガウン」薬丸裕英の三男&次女が着用したと思われる卒業衣装薬丸は現在、日本とハワイで2拠点生活を送っている。1日のブログでハワイに戻ったことを報告し、以降はハワイで過ごす日々の様子を写真とともに伝えている。この日の投稿では「同じ年に二人がそれぞれの