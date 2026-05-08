スウェーデン自動車大手ボルボ・カーの電気自動車（EV）「EX30 ウルトラ ツインモーター パフォーマンス」に試乗した。前輪と後輪にモーターを配置した全輪駆動（AWD）タイプで、従来のシングルモーターよりパワーがアップし、加速はもちろん、高速道路などでの走行安定性も優れていた。１回の充電で走ることができる航続距離も535キロ（WLTCモード）と、日常使いとして十分なレベルの小型スポーツ用多目的車（SUV）だった。モー