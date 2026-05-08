ナショナルズ傘下2Aハリスバーグの小笠原慎之介投手（28）が7日（日本時間8日）、タイガース傘下2Aエリー戦に先発。敗戦投手になったものの6回6安打2失点、8奪三振と粘投した。初回は3者凡退と上々の立ち上がり。ただ、2回に先制ソロを浴びると、4回にもソロを被弾。それでも6回を投げきり、奪った三振は8だった。小笠原は今春、ナショナルズのメジャーキャンプに招待選手として参加もオープン戦2試合で計3回1/3を投げ、防御