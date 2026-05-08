元日本テレビアナウンサーが、８日までにＳＮＳで近影を公開した。現在はフリーで活躍する宮崎宣子アナウンサー（４６）がインスタグラムで、「ばっさり３０センチ？４０センチ？は切りました３年ぶり？のショートボブ」と、ロングヘアからスタイルチェンジした姿を投稿。出産後から髪を伸ばしていくうちに「ここまできたらどこまで伸ばす？と、人生最長へ。切るタイミングを失い、あれよあれよと３年」と振り返り、「ロン