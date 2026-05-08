ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」元メンバー・斉藤慎二被告の第３回公判が８日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。この日は、ロケ番組のディレクターが証人として出廷。被害女性Ａさんが当日は変わった様子は見られなかったこと、ロケ日の６日後にＡさんの知人からの連絡でＡさんが性被害を主張している事実を知ったこと、番組プロデューサー