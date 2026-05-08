女優の網浜直子が８日までに自身のインスタグラムを更新。食事のメニューを報告し写真を公開、近況を報告した。網浜は「ご飯がなくて久しぶりのオートミール粥サラダはお箸で食べたよ」とつづると、写真をアップ。オーガニックのオートミールや彩り豊かなサラダ、ギリシャヨーグルトなどを組み合わせたメニューを披露した。また、「最近のあんなこんなパンナコッタ」として、「長男のお誕生日素敵なお土産Ｍのタルタル