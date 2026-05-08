鹿児島県内の70代の女性が、警察官や検事を名乗る男に現金や金、暗号資産あわせておよそ1億3300万円をだまし取られました。 自宅の固定電話に警察官を名乗る男から電話 県警によりますと、被害にあったのは県内に住む70代の女性です。 女性は去年10月、自宅の固定電話に警察官を名乗る男から電話があり「元銀行員の男を詐欺で逮捕したら、あなたの通帳を持っていた。あなたは重要参考人」といわれました。そして電話を替わった