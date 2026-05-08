カブス・今永昇太（32）が日本時間8日、本拠地シカゴでのレッズ戦に登板。ナ・リーグ中地区のライバルで、ドジャースと並びリーグ2位のチーム本塁打50本（記録は全て7日終了時）と強打のレ軍打線を相手に6回を6安打1失点、10奪三振で4勝目（2敗）を挙げた。【もっと読む】今永を育てたのはハーレー乗りの父と音楽教師の母今永は毎回のように走者を出しながらも、要所を締めてつけ入る隙を与えなかった。六回、4番スチュワート