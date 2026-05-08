元首位打者への風当たりが強くなっている。【もっと読む】巨人・甲斐拓也「あと4年続く地獄」日本ハムから巨人にFA入団しながら、打率.195、0本塁打、2打点と低空飛行が続く松本剛（32）。4月28日からの9連戦で18打数1安打の.056と、ファンが胸を躍らせるゴールデンウィーク中の惨状が不満に拍車をかけているようだ。《まだ使い続けるの？》《これ以上松本剛起用続けられると今年はもう野球観たくなくなっちゃうかもなぁ》《何