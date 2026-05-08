鉄道運転士になるにはどうすればいいの？身体的にクリアしていないといけない条件 駅員や車掌の経験を経て運転士に 鉄道運転士は「動力車操縦者運転免許」を取得しなければなりません。免許を得るには鉄道会社に就職し、駅員や車掌として勤務するなかで、乗客はどういったものを求めているのかを数年間かけて学びます。そのうえで、国土交通省認可の養成施設教育訓練を受ける必要があります。まず鉄道の専門学校に行かないと鉄