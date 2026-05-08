筋トレ継続を実現する気持ちの切り替え法 気持ちの切り替えと思考・行動パターン 筋トレの継続を困難にするマイナス要因は、日常生活の中で頻繁に現れます。例えば、仕事が遅くなった・疲れたといった要因は、筋トレを先延ばしするための自分に対する言い訳にもなりがちです。このようなマイナス要因が目の前に現れそうになったら、気持ちを切り替えて