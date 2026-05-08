1分でいい！骨をコツコツ刺激しよう！！ 長い骨の両端をぐっと押すような力が必要！ 大腿骨などの長い骨や背骨の場合、骨の両端から押し合う方向に力が加わると、それが刺激となって骨が目覚めます。 刺激が必要だからといって太ももをトントン叩いても、骨を強くする効果は期待できません。 刺激したいのは、体重を支える足腰の骨。特