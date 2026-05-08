GW明けのビッグサプライズだ。7日の日経平均株価は、爆騰。終値は前営業日比3320円72銭高の6万2833円84銭となり、史上最高値を再び更新した。上げ幅も過去最大と記録ずくめ。取引時間中には3500円超上昇し、史上初めて6万3000円台に乗る場面もあった。【もっと読む】片山財務相&三村財務官コンビの為替介入に戦略なし 手の内ミエミエの投機筋はむしろ大歓迎という皮肉米メディアがイランと米国が戦闘終結で合意に近づいて