反日カルトの旧統一教会（現・世界平和統一家庭連合）への包囲網が狭まっている。食い物にしてきた日本の宗教法人をめぐっては、東京高裁が解散命令を決定。清算手続きが進む中、韓国で公判中の総裁、マザームーンこと韓鶴子被告（政治資金法違反などで起訴）の横領疑惑をめぐる強制捜査があった。日韓をまたぐカネの流れは解明されるのか。半世紀も癒着してきた自民党にとって震撼モノだ。【もっと読む】高市陣営の「中傷動画」