アジア株下落、米イラン軍事衝突懸念週末を前にした利食い売りも 東京時間11:11現在 香港ハンセン指数 26342.10（-284.18-1.07%） 中国上海総合指数 4172.37（-7.72-0.18%） 台湾加権指数 41959.40（+25.62+0.06%） 韓国総合株価指数 7399.11（-90.94-1.21%） 豪ＡＳＸ２００指数 8737.90（-140.23-1.58%） アジア株は総じて下落、米イラン軍事衝突を受け再び緊張が高まっている。