「カブス８−３レッズ」（７日、シカゴ）カブスが破竹の９連勝をマークしたが、立役者となったのはマイケル・コンフォート外野手だ。休養の鈴木誠也外野手に代わって右翼でスタメン出場し、２号先制＆決勝ソロを含む３打数３安打２打点の大暴れ。日本のファンからは反響の声がわき起こった。二回に先制のソロを放ったコンフォート。打者１０人の猛攻で一挙７得点を奪った際には冷静に押し出し四球を選んで貢献した。第３打席