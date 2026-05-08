日本代表MF三笘薫（28）が所属するイングランド・プレミアリーグのブライトンは7日、33歳のファビアン・ヒュルツェラー監督と29年6月まで契約を延長したと発表した。同氏はザンクトパウリの指揮官を経て24年夏に31歳でブライトンの指揮官に就任。プレミアリーグ最年少監督となった。今季のリーグでは3試合を残して欧州リーグ出場圏内の6位まで勝ち点2差の8位につけている。公式サイトでは「このクラブで働くこと、そしてこの