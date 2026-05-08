アメリカ中央軍は7日、アメリカ軍の駆逐艦が攻撃を受けた対抗措置として、イラン国内の軍事施設を攻撃したと明らかにしました。アメリカ中央軍は7日、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡を通過してオマーン湾へ向かう際、イランから受けた攻撃への対抗措置として、イラン国内の軍事施設を攻撃したと発表しました。複数のアメリカメディアは、アメリカ軍はイラン南部のバンダル・アッバースとペルシャ湾のゲシュム島にある港周辺を攻