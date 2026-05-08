今年2月、群馬県桐生市の信用金庫から男が現金200万円を奪った強盗事件で、男が他人名義の車を使って犯行に及んでいたことがわかりました。ベトナム国籍で職業不詳のルー・フー・フック容疑者（35）は今年2月、桐生市の信用金庫に押し入り、拳銃のようなものを女性従業員らに突きつけ、現金200万円を奪ったとして強盗などの疑いで逮捕されました。警察によりますと、事件の3日後、ルー容疑者が犯行後の逃走に使ったとみられる軽乗