SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。チビT＆デニムなどの台湾オフショットを公開した。「台湾で過ごしたオフまだまだ観光してみたいところたくさんおすすめも教えてね」とつづり、チビT＆デニム姿などの台湾オフショットをアップ。ハッシュタグで「台湾」「台北」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「Tシャツとデニム似合う人が1番おしゃれで1番スタイルいい」「い