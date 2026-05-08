日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）の橋本聖子会長と太田雄貴専務理事が８日、都内で取材に応じた。７日に行われた国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の理事会で、アーバンスポーツの２８年ロサンゼルス五輪の出場切符をかけた予選大会「五輪Ｑシリーズ」の東京開催が決定。太田専務理事は「大変うれしく思う」と実感を込めつつ、「東京五輪は無観客で完全な形ではなかった。祝祭であふれるはずだったものを取り戻す意味で、重要