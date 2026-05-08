大好きだった祖父母が認知症になり、人が変わってしまったということも。昔の優しい姿を知っているからこそ、余計にショックですよね……。今回は、そんな体験をしたお孫さんのエピソードをご紹介します。たった数分間…「子どもの頃、両親と祖母と暮らしていました。祖母はいつも私に優しくて、私は大のおばあちゃんっ子でした。だけど、私が中学に入る頃には、祖母の様子がだんだんおかしくなって。病院で認知症だと診断されまし