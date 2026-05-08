お笑いコンビ、マヂカルラブリーの村上（41）が、7日深夜放送のニッポン放送「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0」（木曜深夜3時）に出演。双子の育児について語った。村上は先月30日、同番組内で男女の双子が誕生したことを発表。「双子が生まれたって先週言いましたけど。家にいるんです。おとついぐらいから」と自宅での本格的な育児が始まったことを報告した。続けて「いやあすごいですね。やせますよ、これは。双子ダ