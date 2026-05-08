潟上市の発注工事の入札で最低制限価格を漏えいしたとして逮捕された潟上市の幹部職員の男が8日朝、秋田地方検察庁へ送られました。山粼愛子記者「菅原容疑者を乗せた車がいま秋田中央署を出発しました。これから検察庁へと身柄が送られます」官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで6日に逮捕され、8日朝に送検されたのは潟上市の幹部職員で都市建設課の課長だった菅原摂容疑者 55歳です。県警察本部の調べによ