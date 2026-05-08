島根スサノオマジックは5月8日、ニック・ケイ、岡田侑大との選手契約が基本合意に達したことを発表した。 現在33歳のケイは、206センチ106キロのオーストラリア代表ビッグマン。NBLやスペインのチームでプレーし、2021－22シーズンに島根へ加入した。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」は全60試合に先発出場。1試合平均16.3得点9.0リバウンド3.5アシスト1.5スティール