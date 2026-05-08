８日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反落した。イラン情勢を巡る楽観が後退するなか、原油先物相場が上昇し、インフレ懸念が広がった。 米国とイランがホルムズ海峡で交戦したと伝わった。米軍側はミサイル駆逐艦がイランからの攻撃を受けたことに伴い応戦をしたという、。イラン側が米軍部隊にミサイルを発射したとも報じられている。これらを背景に米ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエー