「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１１時現在で、グリーホールディングスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でグリーＨＤは冴えない動き。主力のゲーム事業が軟調となり、上期実績は売上高が２５４億７２００万円（前年同期比１０．７％減）、営業利益が１４億６８００万円（同３０．６％減）となった。株価は足もと年初来安値圏