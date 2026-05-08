ＥＩＺＯは続急伸している。きょう午前１１時ごろ、２６年３月期の連結業績について、売上高が前回予想の７９０億円から８１３億円（前の期比１．０％増）、営業利益が１４億円から２３億円（同３７．９％減）、最終利益が３２億円から７３億円（同７６．０％増）で着地したようだと発表した。最終利益は減益予想から一転、増益に上振れして着地する格好となり、好感した買いが集まっている。 主にヘルスケア市場向けで欧州