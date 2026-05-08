キタニタツヤの新曲「遺書」が、7月3日から放送されるTVアニメ『これ描いて死ね』のオープニングテーマに起用。また、同曲を使用したアニメの本PVも公開となった。 （関連：【映像あり】キタニタツヤの新曲「遺書」がオープニングテーマ、アニメ『これ描いて死ね』PV） 本アニメは、小学館『ゲッサン』にて連載中のとよ田みのるによる同名漫画が原作。漫画を読むことが好きな高校1年生の安海相が、