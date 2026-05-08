レアル・マドリーは7日、DFフェデリコ・バルベルデが外傷性脳損傷と診断され、10日から14日の安静期間が設けられる見込みだと発表した。10日のバルセロナ戦は欠場することが確実。スペインメディアはMFオーレリアン・チュアメニとの激しい対立に起因するものと伝えているなか、バルベルデはチュアメニから暴力を受けたことについては否定する声明を発表した。スペインメディア『アス』や『マルカ』によると、バルベルデとチュ