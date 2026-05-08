FC東京は8日、8月1日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催する国際親善試合・ドルトムント戦のチケット価格を発表した。ドイツの強豪を迎える一戦は、ゴール裏1層と2層のホーム指定席やビジター指定席が8200円(一般前日販売価格)。最高値はメインスタンド一層中央に設置されるメインSSS指定席で2万8300円となり、記念タオルマフラーがついた同席種は3万500円(いずれも一般前日販売価格)になった。その一方、メインSSS指定席と