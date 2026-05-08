金下建設 [東証Ｓ] が5月8日昼(11:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比8.6％増の2億円に伸び、通期計画の3.2億円に対する進捗率は63.1％に達したものの、4年平均の77.6％を下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.9％→6.8％に悪化した。 株探ニュース