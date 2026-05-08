グランディーズ [東証Ｇ] が5月8日昼(11:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は2200万円の赤字(前年同期は1700万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.8％→-3.7％に悪化した。 株探ニュース