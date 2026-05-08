ミマキエンジニアリング [東証Ｐ] が5月8日昼(11:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の78億円→89億円(前の期は84.4億円)に14.1％上方修正し、一転して5.4％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の40.3億円→51.3億円(前年同期は41.2億円)に27.3％増額し、一転して2