ケーズホールディングス [東証Ｐ] が5月8日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.0％増の305億円になり、従来予想の265億円を上回って着地。27年3月期も前期比9.6％増の335億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の48円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比65.9％増の111億