佐藤商事 [東証Ｐ] が5月8日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.5％増の81.6億円になり、27年3月期も前期比5.4％増の86億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を76円→82円(前の期は76円)に増額し、今期も前期比5円増の87円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.9