8日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比659.72円（-1.05％）安の6万2174.12円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は408、値下がりは1122、変わらずは36と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は329.05円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、イビデン が96.21円、アドテスト が76.03円、ファストリ が57.12円、フジクラ が41.63円と並んだ。 プラス寄