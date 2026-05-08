8日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数490、値下がり銘柄数855と、値下がりが優勢だった。 個別ではアストマックス、ＲｅＹｕｕＪａｐａｎがストップ高。クエスト、ホットマン、イーグランド、内外テック、テクノフレックスなど25銘柄は年初来高値を更新。イメージワン、菊池製作所、ファイズホールディングス、スズデン、ＨＯＤＬ１は値上がり率上位に買われた。 一方、ホ