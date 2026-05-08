8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数304、値下がり銘柄数234と、値上がりが優勢だった。 個別ではグリーンエナジー＆カンパニー、データセクション、ＡＣＳＬがストップ高。ＪＩＧ－ＳＡＷ、ティアンドエスグループ、パワーエックスは一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、アストロスケールホールディングス、イオレ、Ｔｅ