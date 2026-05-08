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8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ143197 -33.6 63780 ２. 日経Ｄインバ 15591 -35.83419 ３. 野村日経平均 12484 -43.1 65050 ４. 楽天Ｗブル9703 -23.7 76000