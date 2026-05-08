フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Goの日本法人、Too Good To Go Japanは、ローソンと提携し、「ローソン」の都内2店舗（ナチュラルローソン六本木ヒルズ店・ローソンTOC大崎店）において、11日より、「Too Good To Go」を導入する。【写真】おトクに満腹に！1組増量の「トリプルメンチカツサンド」本提携により、おにぎりやデザート、店内調理品を環境に優しくお