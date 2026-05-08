韓国の俳優イ・チェミンが、スイスのウォッチ・ジュエリーメゾンであるピアジェの新たなアンバサダーに就任した。【別カット】ブラックコーデで…クールなビジュアルも見せたイ・チェミン『暴君のシェフ』に出演し話題となったイ・チェミンは、新世代の最前線に立ち、メゾンの伝統に活気に満ちた現代的な感性を吹き込む、新鮮で創造的なエネルギーを体現している。ピアジェ ソサエティの新しいメンバーとして、メゾンの大胆な